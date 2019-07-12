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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 726...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 726 bin 357 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 739 bin 803 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 239 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 606 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise bin 510 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 307 bin 656 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 162 bin 72 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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