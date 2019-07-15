Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 24 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 895 bin 275 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 623 bin 617 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 609 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 541 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 451 lira 35 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 90 milyon 116 bin 662 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 990 bin 648 metreküp olarak kayıtlara geçti.

