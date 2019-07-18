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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 80 bin 674...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 80 bin 674 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 178 bin 47 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 503 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1512 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 669 bin 520 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 910 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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