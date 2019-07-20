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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1487 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 774 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1487 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 774 bin 307 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 507 bin 469 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1487 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 553 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1532 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 1443 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 335 bin 380 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 496 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.
 

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