Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 491 bin 125 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 60 bin 4 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 398 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 500 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise bin 413 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 70 bin 462 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 543 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.