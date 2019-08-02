Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul masraf paketi Gamecell Sonera Holding BV kist ameliyatı
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 352 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 352 bin 420 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 320 bin 136 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 416 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 481 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 395 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 392 bin 486 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 47 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5