Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 573 bin 779 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 44 bin 203 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 513 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 499 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise bin 412 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 727 bin 758 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 266 bin 376 metreküp olarak kayıtlara geçti.