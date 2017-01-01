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Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

- Bu hafta bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, geçen haftaya kıyasla yüzde 35,9 azaldı

Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 35,9 geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 949 milyon 572 bin 800 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta geçen haftaya göre yüzde 35,9 azalışla 200,17 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 26 ve 27 Aralık'ta 235,01 lira, en düşük 29 Aralık'ta 43 kuruş olarak hesaplandı.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 177,47 lira olarak gerçekleşti.


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