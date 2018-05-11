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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 190 lira, en düşük 130,01 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 190 lira, en düşük 130,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,24 azalarak 66 milyon 598 bin 904 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 08.00'de 190 lira, en düşük saat 06.00'da 130,01 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162,14 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 162,77 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 209,63 lira, en düşük 150,01 liradan işlem gördü.
 
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EPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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