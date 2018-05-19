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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 214 lira, en düşük 74,01 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 214 lira, en düşük 74,01 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,19 azalarak 69 milyon 863 bin 764 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 214 lira, en düşük saat 09.00'da 74,01 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 181,02 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 210 lira, en düşük 140,02 liradan işlem gördü.

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Spot Piyasada Elektrik FiyatlarıEPİAŞ
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