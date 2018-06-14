Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,22 lira, en düşük 27,19 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 55 milyon 50 bin 897 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 219,22 lira, en düşük saat 12.00'de 27,19 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 150 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 147,27 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,98 lira, en düşük 142,44 liradan işlem gördü.