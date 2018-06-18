Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 226,02 lira, en düşük 145,03 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,77 artarak 79 milyon 46 bin 766 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 226,02 lira, en düşük saat 02.00 ve 06.00'da 145,03 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 192,16 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 194,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 217,77 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.