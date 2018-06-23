Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 227,03 lira, en düşük 116,63 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,83 artarak 77 milyon 510 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 227,03 lira, en düşük saat 07.00'de 116,63 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 179,42 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 179,04 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 226,52 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.