Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 227,51 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,72 azalarak 79 milyon 420 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 227,51 lira, en düşük saat 15.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,31 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 197,08 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 221,54 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.