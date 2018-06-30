Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 229,78 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,14 azalarak 74 milyon 539 bin 916 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 229,78 lira, en düşük saat 09.00, 10.00 ve 23.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 192,47 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 192,26 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 227,51 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.



