Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 199,5 lira, en düşük 153 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,96 artarak 91 milyon 332 bin 325 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 02.00 ve 04.00'te 199,5 lira, en düşük saat 06.00'da 153 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208,98 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 211,35 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 225,16 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.