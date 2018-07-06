Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,79 lira, en düşük 141 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,95 azalarak 83 milyon 829 bin 274 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 04.00 ve 21.00'de 218,79 lira, en düşük saat 02.00'de 141 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,20 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 199,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 229,98 lira, en düşük 149,85 liradan işlem gördü.















