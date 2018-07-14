Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,19 lira, en düşük 124,00 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,77 azalarak 81 milyon 42 bin 15 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 245,19 lira, en düşük saat 08.00'de 124,00 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 199,15 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,80 lira, en düşük 174,01 liradan işlem gördü.















