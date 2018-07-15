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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,78 lira, en düşük 174,02 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,78 lira, en düşük 174,02 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,4 artarak 96 milyon 830 bin 189 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 245,78 lira, en düşük saat 06.00'da 174,02 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 212,80 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 245,19 lira, en düşük 124,00 liradan işlem gördü.

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