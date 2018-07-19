Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,16 lira, en düşük 182,03 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,24 azalarak 100 milyon 483 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 245,16 lira, en düşük saat 06.00'da 182,03 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212,48 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 213,9 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 239,56 lira, en düşük 179,02 liradan işlem gördü.