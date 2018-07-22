Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 246,33 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,89 artarak 103 milyon 546 bin 702 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 246,33 lira, en düşük saat 03.00'te 124,01 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 217 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 220,03 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 246,54 lira, en düşük 124 liradan işlem gördü.