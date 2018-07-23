Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 239,09 lira, en düşük 189,13 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,23 azalarak 98 milyon 122 bin 34 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00 ve 14.00'te 239,09 lira, en düşük saat 06.00'da 189,13 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212,68 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 214,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 246,33 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.















