Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 229,84 lira, en düşük 181,76 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,41 azalarak 95 milyon 756 bin 285 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 229,84 lira, en düşük saat 03.00'te 181,76 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208,47 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 209,90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 239,09 lira, en düşük 189,13 liradan işlem gördü.