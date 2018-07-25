Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 247,70 lira, en düşük 188,78 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,64 artarak 104 milyon 32 bin 13 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 247,70 lira, en düşük saat 03.00'te 188,78 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 219,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 221,99 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 229,84 lira, en düşük 181,76 liradan işlem gördü.



