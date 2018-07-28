Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 229,84 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,14 azalarak 77 milyon 538 bin 608 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 229,84 lira, en düşük saat 06.00'da 124,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 199,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 199,36 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 221,26 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.



