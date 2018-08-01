Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306,40 lira, en düşük 174,89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,02 artarak 132 milyon 972 bin 401 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 306,40 lira, en düşük saat 03.00'te 174,89 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277,53 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 281,60 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310,40 lira, en düşük 185 liradan işlem gördü.