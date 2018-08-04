Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305,74 lira, en düşük 171,26 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,71 azalarak 117 milyon 831 bin 696 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 305,74 lira, en düşük saat 09.00'da 171,26 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 263,79 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 264,74 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298,10 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.