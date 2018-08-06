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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,54 lira, en düşük 243,79 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,54 lira, en düşük 243,79 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,27 azalarak 132 milyon 660 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 313,54 lira, en düşük saat 06.00'da 243,79 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 286,57 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319,04 lira, en düşük 180,27 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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