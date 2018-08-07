Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303,65 lira, en düşük 230,08 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,99 azalarak, 122 milyon 061 bin 554 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 303,65 lira, en düşük saat 05.00'te 230,08 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 280,50 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,54 lira, en düşük 243,79 liradan işlem gördü.