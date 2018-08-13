Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 348,84 lira, en düşük 230,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,72 azalarak, 143 milyon 496 bin 391 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 348,84 lira, en düşük saat 06.00'da 230,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,93 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,55 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 368,68 lira, en düşük 170,42 liradan işlem gördü.



