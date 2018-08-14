Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349,68 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,9 artarak, 144 milyon 789 bin 312 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 349,68 lira, en düşük saat 03.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,24 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 348,84 lira, en düşük 230,01 liradan işlem gördü.