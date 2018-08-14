Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349,68 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349,68 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,9 artarak, 144 milyon 789 bin 312 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 349,68 lira, en düşük saat 03.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,24 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 348,84 lira, en düşük 230,01 liradan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiSpot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5