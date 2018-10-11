Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,9 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 124 milyon 467 bin 825 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,9 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 332,82 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360,26 lira, en düşük 245,01 liradan işlem gördü.



