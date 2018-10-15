Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 356,73 lira, en düşük 264,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,27 artışla 123 milyon 236 bin 685 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 356,73 lira, en düşük saat 04.00'te 264,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 326,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 328,89 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360,22 lira, en düşük 140 liradan işlem gördü.



