Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,69 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,13 azalışla 120 milyon 606 bin 837 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'de 358,69 lira, en düşük saat 02.00'de 174 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321,33 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 324,74 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356,73 lira, en düşük 264,99 liradan işlem gördü.