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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 365,78 lira, en düşük 279,99 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 365,78 lira, en düşük 279,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,3 artışla 130 milyon 632 bin 64 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'de 365,78 lira, en düşük saat 03.00'te 279,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 339,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 342,05 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,69 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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ElektrikEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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