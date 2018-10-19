Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,42 lira, en düşük 279,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,1 artışla 116 milyon 192 bin 621 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 358,42 lira, en düşük saat 03.00 ve 07.00'de 279,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,88 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,17 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 365,78 lira, en düşük 279,99 liradan işlem gördü.