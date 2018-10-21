Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,79 lira, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,49 artışla 118 milyon 404 bin 554 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,79 lira, en düşük saat 07.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,52 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 352,75 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.