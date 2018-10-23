Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,98 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,04 azalışla 121 milyon 614 bin 62 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 359,98 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329,03 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,08 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 362,61 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.



