Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,06 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 122 milyon 288 bin 576 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 359,06 lira, en düşük saat 02.00, 03.00 ve 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312,431 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 319,34 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 354,79 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.



