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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 357 lira, en düşük 50,01 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 357 lira, en düşük 50,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,10 azalarak 93 milyon 967 bin 859 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 357 lira, en düşük saat 07.00 ve 08.00'de 50,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 283,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 354,15 lira, en düşük 173,99 liradan işlem gördü.

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