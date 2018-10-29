Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya TÜRES Bursa GAP
Türk kahvesi atağı
Türk kahvesi atağı
GAP model olacak
Uganda'ya model olacak
Ar-Ge'ye destek
Ar-Ge'ye destek
İhracatını 5'e katladı
İhracatını 5'e katladı
Tesla'ya soruşturma
Tesla'ya soruşturma

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,76 lira, en düşük 102,88 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,76 lira, en düşük 102,88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,13 artarak 112 milyon 385 bin 652 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 358,76 lira, en düşük saat 04.00'te 102,88 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 319,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,78 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerji Piyasaları İşletme AŞEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1