Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308,73 lira, en düşük 247,57 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,88 artarak 118 milyon 337 bin 860 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 308,73 lira, en düşük saat 03.00'te 247,57 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 299,13 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309,04 lira, en düşük 167,64 liradan işlem gördü.



