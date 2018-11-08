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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309,87 lira, en düşük 169,05 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309,87 lira, en düşük 169,05 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,42 artarak 118 milyon 835 bin 140 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 309,87 lira, en düşük saat 04.00'te 169,05 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 295,22 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308,73 lira, en düşük 247,57 liradan işlem gördü.

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