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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,09 lira, en düşük 263,64 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,09 lira, en düşük 263,64 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 azalarak 95 milyon 586 bin 453 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 313,09 lira, en düşük saat 08.00 ve 11.00'de 263,64 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294,92 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 295,05 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311,09 lira, en düşük 225,88 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiFiyat
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