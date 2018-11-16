Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306,14 lira, en düşük 217,46 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,1 azalarak 109 milyon 902 bin 413 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 10.00'da 306,14 lira, en düşük saat 04.00'te 217,46 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296,31 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 297,66 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311,13 lira, en düşük 125,50 liradan işlem gördü.







