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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,88 lira, en düşük 235,01 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,88 lira, en düşük 235,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 azalarak 113 milyon 333 bin 486 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 312,88 lira, en düşük saat 04.00'te 235,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295,03 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 297,42 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,46 lira, en düşük 200,01 liradan işlem gördü.

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