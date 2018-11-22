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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,88 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,88 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,2 azalarak 108 milyon 604 bin 355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 312,88 lira, en düşük saat 04.00'te 99,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282,19 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 286,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,46 lira, en düşük 235,01 liradan işlem gördü.

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