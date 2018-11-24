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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,19 lira, en düşük 158,81 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,19 lira, en düşük 158,81 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,43 azalarak 87 milyon 867 bin 577 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 304,19 lira, en düşük saat 10.00'da 158,81 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 280,71 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311,73 lira, en düşük 50 liradan işlem gördü.

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ElektrikEnerji Piyasaları İşletme AŞEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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