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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira, en düşük 158,88 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira, en düşük 158,88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 122 milyon 848 bin 550 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 315 lira, en düşük saat 04.00'te 158,88 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290,33 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,62 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308,04 lira, en düşük 219,99 liradan işlem gördü.

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ElektrikEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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