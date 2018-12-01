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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307,13 lira, en düşük 218 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307,13 lira, en düşük 218 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,49 azalarak 102 milyon 832 bin 67 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 307,13 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 12.00'de 218 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 281,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,25 lira, en düşük 218 liradan işlem gördü.

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